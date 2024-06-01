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Milli futbolcu Enes Ünal, EURO 2024 aday kadrosundan çıkarıldı

EURO 2024 hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım'da golcü oyuncu Enes Ünal, sol ayak başparmağındaki kırık nedeniyle milli takım geniş kadrosundan çıkarıldı.

Milli futbolcu Enes Ünal, EURO 2024 aday kadrosundan çıkarıldı

A 'da Çağlar Söyüncü'nün ardından Enes Ünal da sakatlığı nedeniyle (Avrupa Şampiyonası) geniş aday kadrosundan çıkarıldı.

TFF'den yapılan açıklamada Enes Ünal'ın ayak başparmağında kırık tespit edildiği belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "A Milli Takımımızın dün akşam gerçekleştirilen antrenmanı sırasında almış olduğu darbenin ardından muayene ve tetkikleri yapılan forvet oyuncumuz Enes Ünal'ın sol ayak başparmağında kırık tespit edildi. Enes'in yaşamış olduğu sakatlığın, EURO 2024 turnuvası süresince tam olarak iyileşmeyeceği belirlendiğinden, futbolcumuz A Milli Takımımızın 2024 Avrupa Şampiyonası geniş kadrosundan çıkarıldı" ifadeleri kullanıldı.

Milli takımda daha önce savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü de sakatlık nedeniyle kamptan ayrılırken, genç futbolcu Bertuğ Yıldırım ise Ümit Milli Takım'a dahil olmuştu.

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