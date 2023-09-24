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Milli güreşçi Ali Cengiz, Dünya Şampiyonu

Milli sporcu Ali Cengiz, Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Cengiz, aynı zamanda 2024 Paris Olimpiyatları kotası da aldı.

Milli güreşçi Ali Cengiz, Dünya Şampiyonu

Sırbistan'da düzenlenen 2023 Dünya Şampiyonası'nda grekoromen stil 87 kiloda mücadele eden milli sporcu Ali Cengiz, Macar rakibi David Losonczi'yi finalde yenerek altın madalya elde etti.

Başkent Belgrad'daki organizasyonda Ali Cengiz, grekoromen stil 87 kilo final müsabakasında Macar David Losonczi ile karşılaştı.

Rakibini 8-7'lik skorla yenen Ali Cengiz, altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu.

Milli güreşçi Ali Cengiz, Dünya Şampiyonu - 1

BAKAN BAK'TAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, altın madalya kazanan ve 2024 Paris Olimpiyatları kotası alan Ali Cengiz'i tebrik etti.

Bakan Bak, yayımladığı kutlama mesajında, "Sırbistan'ın Başkenti Belgrad'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 87 kiloda altın madalya kazanan ve 2024 Paris Olimpiyatları kotası elde eden Ali Cengiz'i kutluyorum. Milli güreşçimize ülkemizi temsil edeceği 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum. Grekoromen stil 63 kiloda bronz madalya kazanan Enes Başar ile 72 kiloda bronz madalyanın sahibi olan Selçuk Can'ı da tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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