Milli mesai İtalya maçıyla başlıyor: Türkiye'nin muhtemel 11'i

A Milli Futbol Takımı EURO 2024 öncesi zorlu İtalya maçına hazır.

Ay yıldızlılar son avrupa şampiyonu karşısında hem 2024 yılının ilk galibiyetini almaya çalışacak hem de İtalya'yı ilk kez yenmek için mücadele verecek.



Millilerin başında 7'nci maçına çıkacak teknik direktör Vincenzo Montella kendi ülkesine karşı ilk kez Türkiye'nin başında görev alacak.

Montella İtalya karşısında oyuncularından tempo, taktiksel esneklik ve milliyetçi duygular bekliyor



"TÜRKİYE ÇOK KALİTELİ BİR TAKIM"



İtalya Teknik Direktörü Luciano Spalletti basın toplantısında A Milli Takım'dan övgüyle bahsetti.

Spaletti, "Türkiye çok kaliteli bir takım, çok hızlı hücum oyuncuları var. Büyük ve önemli takımlarda oynayan futbolculara sahipler. Çok zorlu bir maç olacak" ifadesini kullandı



İtalya-Türkiye maçı saat 22.00'da Bologna'daki Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak.



Maçta Avusturyalı hakem Sebastian Gishamer görev yapacak.



MUHTEMEL 11



Türkiye:

Mert

Kaan, Ozan, Abdülkerim, Ferdi

Okay, Orkun

Barış Alper, Hakan, Kenan

Can Uzun