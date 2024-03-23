Milli para halterci Sibel Çam, Paris Paralimpik Oyunları'na kota aldı

Mısır'da düzenlenen Para Halter Dünya Kupası'nda bronz madalya kazanan Sibel Çam, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde etti.



Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Şarm el-Şeyh kentinde 34 ülkeden 245 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü gününde milli sporcu Çam, kadınlar 73 kiloda 125 kiloluk derecesiyle bronz madalya aldı.



Milli sporcu, bu sonuçla Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazandı.