Milli paratriatloncu Uğurcan Özer, dünya şampiyonu

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya ile mutluluğunu paylaşan Uğurcan Özer, aldığı derecenin olimpiyat ve paratriatlon için çok önemli olduğunu belirterek, "Burası Dünya Kupası yarışıydı ve oldukça yüksek puan veriyordur. Aldığım derece ile dünya sıralamasında bir adım daha yükseldim. Burada birinci olduğu için çok mutluyum. Tarihimizde ilk defa birinci olduk. Bu bir ilk ve son olmayacak. İnşallah ileride de daha iyi dereceler alacağımızı düşünüyorum. Mersin'de yarıştığım için çok mutluyum. Buranın havası, suyu, insanları harika. Kendi ülkemde yarıştığım için insanların desteği benim için çok önemliydi. Buradan herkes çok teşekkür ederim" dedi.