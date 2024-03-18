Milli sporcu Bilge Çingigiray tek nefeste 191 metre ile Türkiye rekorunu kırdı

Milli sporcu Bilge Çingigiray, Aida Indoor Open Serbest Dalış Şampiyonası’nda çift palet dinamik apnea branşında tek nefeste 191 metre ile altın madalyanın sahibi oldu ve Türkiye rekorunu kırdı.



Bilge Çingigiray, AIDA tarafından Sırbistan'da gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye rekorunu elde etti. Bir önceki rekor da 166 metre ile Çingigiray'a aitti.



Çift palette rekor kırarak altın madalyanın sahibi olan Çingigiray, statik apnea branşında da tek nefeste 5 dakika 49 saniye nefesini tutarak ikinci altın madalyasını kazandı.



Milli dalgıç, en yüksek puandaki sporcuya verilen Overall Winner kupasının sahibi oldu ve organizasyonu toplamda da birincilikle tamamladı.



İki altın madalya kazanan Bilge Çingigiray, çok mutlu olduğunu belirterek, "Sezonun ilk yarışmasında birçok ülkeden katılım sağlanan bu büyük organizasyonda heyecanım oldukça yüksekti. Önümde Türkiye şampiyonası ve temmuz ayında Sırbistan’da gerçekleşecek olan CMAS Dünya Şampiyonası var. Asıl hedefim her zamanki gibi ülkemizin şanlı bayrağını gururla temsil etmek ve dünyanın en iyi sporcuları arasındaki yerimi korumak olacak." ifadelerini kullandı.

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