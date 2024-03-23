Milli takımda Rıdvan Yılmaz sakatlandı

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Puskas Arena’da Macaristan ile karşılaştı.
Millilerde 22 yaşındaki futbolcu Rıdvan Yılmaz, yaşadığı sakatlık sebebiyle maça devam edemedi.
YERİNE MERT MÜLDÜR
Müsabakanın 26. dakikasında sol arka üst adalesini tutarak kendini yere bırakan Rıdvan’a ilk müdahaleyi saha içinde sağlık ekipleri yaptı.
Daha sonra kenara gelen ay-yıldızlı oyuncu, 27. dakikada yerini Mert Müldür’e bıraktı.
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