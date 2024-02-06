Milli takımda sakatlanan Hakim Ziyech 4 maçı kaçıracak

Afrika Kupası'ndaki Fas-Zambiya maçında sakatlanarak oyundan çıkan Hakim Ziyech'in tetkikleri yapıldı.

Cumartesi günü takıma katılmasına rağmen şikayetleri devam eden 30 yaşındaki futbolcunun sol ayak bileğinde bağ gerilmesi ve kemik ödemi tespit edildi.

4 MAÇ KAÇIRACAK



Tedavisi en az 3 hafta sürecek Faslı futbolcu, Süper Lig'de Başakşehir, Ankaragücü ve Antalyaspor, Avrupa Ligi'nde ise Sparta Prag maçlarını kaçıracak.

Bu sezon 14 maçta sarı-kırmızılı formayı giyen Ziyech, 4 gol attı 2 asist yaptı.

