Milli takımda sakatlanan Hakim Ziyech 4 maçı kaçıracak

Afrika Kupası'ndaki Fas-Zambiya maçında sakatlanarak oyundan çıkan Hakim Ziyech'in tetkikleri yapıldı.
Cumartesi günü takıma katılmasına rağmen şikayetleri devam eden 30 yaşındaki futbolcunun sol ayak bileğinde bağ gerilmesi ve kemik ödemi tespit edildi.
4 MAÇ KAÇIRACAK
Tedavisi en az 3 hafta sürecek Faslı futbolcu, Süper Lig'de Başakşehir, Ankaragücü ve Antalyaspor, Avrupa Ligi'nde ise Sparta Prag maçlarını kaçıracak.
Bu sezon 14 maçta sarı-kırmızılı formayı giyen Ziyech, 4 gol attı 2 asist yaptı.
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