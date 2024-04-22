MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? ZTK yarı final maç tarihi

MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçına geri sayım başladı. Kupaya geçen yıl yarı finalde veda eden başkent ekibi, bu kez final biletini kaptırmak istemiyor. MKE Ankaragücü, taraftarının da desteğiyle Beşiktaş'ı yenerek, 7 Mayıs'ta oynanacak rövanş karşılaşmasına avantajlı bir skorla çıkmayı hedefliyor. İşte, MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçı hakkında bilgiler...



ANKARAGÜCÜ-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



MKE Ankaragücü ile Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında, 23 Nisan Salı günü karşı karşıya gelecek.



Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak ve ATV'den canlı yayınlanacak.



BEŞİKTAŞ BU TURA NASIL ÇIKTI?



Türkiye Kupası'na 5. turdan dahil olan Beşiktaş, Eyüpspor'u 4-0 mağlup ederek adını son 16 takım arasına yazdırdı.



Siyah-beyazlı ekip, son 16 turunda Bitexen Antalyaspor'a 2-1 üstünlük kurarak çeyrek finale yükseldi.



Beşiktaş, çeyrek finalde ise TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 yenerek son 4 ekip arasına kaldı.



MKE ANKARAGÜCÜ BU TURA NASIL ÇIKTI?



MKE Ankaragücü ise 3. turdan itibaren mücadele ettiği kupada sırasıyla Malatya Arguvanspor (2-0), İskenderunspor (3-1), Çaykur Rizespor (3-1), Anagold 24Erzincanspor (5-1) ve Fenerbahçe'yi (3-0) eleyerek yarı finale yükseldi.



RÖVANŞ 7 MAYIS'TA İSTANBUL'DA



Siyah-beyazlı takım, 7 Mayıs'ta Dolmabahçe'de oynanacak rövanş öncesi Ankara'dan avantajlı bir skorla dönmeye çalışacak.

