MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Muhtemel 11)

İSMAİL KARTAL YÖNETİMİNDE YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİ



İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig'deki ilk iki maçından galibiyetle ayrılan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme turları ile play-off karşılaşmalarında yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertliler, başarılı gidişini sürdürmek istiyor.



Ligin ilk haftasında evinde ağırladığı Gaziantep FK'yı 2-1, ikinci haftada ise konuk olduğu Yılport Samsunspor'u 2-0 mağlup ederek 2'de 2 yapan ve 6 puana ulaşan Fenerbahçe, Türk takımlarının Avrupa maçları nedeniyle 3. haftadaki Rams Başakşehir karşılaşmasının ertelenmesi sonrası 4. hafta mücadelesine, MKE Ankaragücü karşısında çıkıyor.



Bu maçtan galibiyetle ayrılmak isteyen sarı-lacivertliler, 3'de 3 yaparak yoluna devam etmeyi hedefliyor.



FERDİ VE EMRE MOR MAÇ KADROSUNDA YOK



Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Ferdi Kadıoğlu ve Emre Mor'un maç kadrosunda yer alması beklenmiyor.

MUHTEMEL 11

İrfan Can Eğribayat, Osayi, Becao, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko