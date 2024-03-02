MKE Ankaragücü ile İstanbulspor berabere kaldı

Süper Lig'in 28'inci haftasında MKE Ankaragücü, konuk ettiği İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı.

Ev sahibi ekibin golünü 53'üncü dakikada Christian Bassogog kaydetti. İstanbulspor'un maçtaki tek golü ise 45+8'inci dakikada Florian Loshaj'dan geldi.



MAÇTAN NOTLAR

14. dakikada Bassogog'un ceza sahası sol çaprazından sol ayağının dışıyla uzak köşeye çektiği şutta top az farkla yandan auta gitti.



15. dakikada Mamadou'nun ara pasıyla topla buluşan Emir Kaan Gültekin, ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Emir Kaan'ın şutunda kaleci Ertaç Özbir sağına uzanarak topu kurtardı.



38. dakikada savunma arkasına atılan topta kalesini terk eden Ertaç Özbir'in, ceza sahası dışında rakibi Emir Kaan Gültekin'e yaptığı harekete hakem faul verdi. Bu pozisyonda hakem Muhammet Ali Metoğlu, Ertaç'a kırmızı kart gösterdi. Pozisyonda sakatlanan ve baygınlık geçiren Ertaç'a ilk müdahale sahada yapıldı. Oyuncu sedyeyle ambulansa taşınarak tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Omzundan sakatlanan Emir Kaan Gültekin de maça devam edemedi ve oyun alanını sedyeyle terk etti.



45+8. dakikada İstanbulspor öne geçti. Loshaj'ın ceza sahası dışından çektiği şutta top savunma oyuncusu Mert Çetin'e de çarparak ağlara gitti: 0-1.



İstanbulspor karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.



İkinci yarı

53. dakikada MKE Ankaragücü beraberliği yakaladı. Ceza sahasının solunda topla buluşan Bassogog, düzgün bir vuruşla topu uzak köşeden ağlara yolladı: 1-1.



79. dakikada Flips'in sol kanattan yaptığı ortada savunmanın ters vuruşunda top az farkla kornere gitti.



Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.