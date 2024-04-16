Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın Ankara etabı başladı

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun açıklamasına göre, 16-21 Nisan tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda yarışmalara Ankara Atlı Spor Kulübü ve Yenimahalle Spor Kompleksi ev sahipliği yapacak.



Eskrim, binicilik, yüzme, koşu ve atış branşlarından oluşan organizasyona, 37 ülkeden 91 kadın ve 100 erkek sporcu katılacak.



Türkiye'yi yarışlarda 6'şar kadın ve erkek milli sporcu temsil edecek.

Kadınlarda İlke Özyüksel, Yaren Nur Polat, İpek Akşin, Sıdal Aslan, Ebrar Çalışkan ve Selin Eyüpoğlu, erkeklerde ise Buğra Ünal, Yunus Çalışkan, Dora Nusretoğlu, Kıvanç Taşyaran, Furkan Murat ve Tuğra Yüksel madalya mücadelesi verecek.



Organizasyonda bireysel finaller 20 Nisan Cumartesi günü, karışık bayrak yarışı ve ödül töreni 21 Nisan Pazar günü yapılacak.

2024 Modern Pentatlon Dünya Kupası Finali de 22-26 Mayıs tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek.