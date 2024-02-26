Modric attı, Real Madrid kazandı

Real Madrid La Liga'nın 26. haftasında sahasında Sevilla'yı konuk etti.
Karşılaşma Real Madrid'in 1-0'lık galibiyetiyle sona erdi.
İlk yarısı 0-0 sona eren maçta Real Madrid'in golünü oyuna girdikten 7 dakika sonra Luka Modric (Dk. 81) attı.
ARDA GÜLER YİNE SÜRE ALAMADI
Real Madrid'de yedek bekleyen Arda Güler, son dakikalarda oyuna girmek için hazırlansa da Modric'in golünden sonra taktik değiştiren Teknik Direktör Carlo Ancelotti, bugün 19. yaş gününü kutlayan Türk futbolcuyu sahaya sürmekten vazgeçti.
Ligde 20. galibiyetini alan Real Madrid 65 puanla liderliğini korudu.
Madrid'i, 57 puanla Barcelona ve bir maçı eksiği olan 56 puanlı Girona takip ediyor.
Sevilla ise 24 puanla 15. sırada yer alıyor.
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