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Modric attı, Real Madrid kazandı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 26. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Sevilla'yı 1-0 yendi. Teknik Direktör Carlo Ancelotti, bugün 19. yaş gününü kutlayan Arda Güler'e yine şans vermedi.

Modric attı, Real Madrid kazandı

La Liga'nın 26. haftasında sahasında 'yı konuk etti.

Karşılaşma Real Madrid'in 1-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

İlk yarısı 0-0 sona eren maçta Real Madrid'in golünü oyuna girdikten 7 dakika sonra Luka Modric (Dk. 81) attı.

Modric attı, Real Madrid kazandı - 1

ARDA GÜLER YİNE SÜRE ALAMADI

Real Madrid'de yedek bekleyen , son dakikalarda oyuna girmek için hazırlansa da Modric'in golünden sonra taktik değiştiren Teknik Direktör Carlo Ancelotti, bugün 19. yaş gününü kutlayan Türk futbolcuyu sahaya sürmekten vazgeçti.

Ligde 20. galibiyetini alan Real Madrid 65 puanla liderliğini korudu.

Madrid'i, 57 puanla Barcelona ve bir maçı eksiği olan 56 puanlı Girona takip ediyor.

Sevilla ise 24 puanla 15. sırada yer alıyor.

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