Monaco-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve kanalda? (THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final)

THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Monaco ile kozlarını paylaşacak. Deplasmanda oynayacağı maçı kazanmak ve sahasında oynayacağı rövanş maçı öncesinde avantajı eline almak isteyen Fenerbahçe Beko galibiyet için sahada olacak. Peki, Monaco-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve kanalda?



MONACO-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, play-off çeyrek final serisi ilk maçında yarın deplasmanda Monaco'ya konuk olacak.



Salle Gaston Medecin Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 20.00'de başlayacak. Mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.



ÜÇ GALİBİYET ALAN TAKIM FİNAL FOUR'A YÜKSELECEK



Üç galibiyete ulaşan ekibin Dörtlü Final'e yükseleceği seride ikinci maç, 26 Nisan Cuma günü yine Monaco'da oynanacak.



Fenerbahçe Beko normal sezonu 20 galibiyetle 6'ncı, Monaco ise 23 galibiyetle 3'üncü sırada tamamladı.



İKİ TAKIM ARASINDA BU SEZON OYNANAN MAÇLAR



İki takım arasında normal sezonda İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Beko 86-74, deplasmandaki müsabakayı da Monaco 76-69 kazandı. 2023-2024 sezonunun şampiyonunu belirleyecek Dörtlü Final, 24-26 Mayıs'ta Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mercedes Benz Arena'da düzenlenecek.