Montella, EURO 2032'yi işaret etti: Milli takımın başında olmak isterim

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D grubu 6'ncı maçında yarın TSİ 21:45'te Hırvatistan ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele öncesinde A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Opus Arena'da açıklamalarda bulundu. Montella, "Taktiksel anlamda bizimki galibiyeti de mağlubiyeti de getirilir. Ben buraya geldiğimden beri iştahlı oyuncuları gördüm. Yarın da bizim için test olacak. Baktığınızda rakibimizde dünya sıralamasında 3'üncü sırada olan bir takım" diye konuştu.



"ELİMDE OLAN OYUNCULARLA PLANLAMA YAPARIM"



Önemli eksikler olduğu gibi görünse de yerlerini dolduracak oyuncuların da takımda olduğunu dile getiren Montella, "Arda Güler ve Mert Günok gibi önemli oyuncular eksik ama ben hoca olarak elimde olan oyuncularla planlama yaparım. Yerilerine iyi oyuncularımız var yarın sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Yusuf Sarı da sakatlığı sebebiyle yarın aramızda olamayacak" şeklinde konuştu.



"ÇALIŞTIKLARIMIZI SAHADA GÖRMEK İSTEDİĞİMİZ BİR MAÇ OLACAK"



Montella, Hırvatistan maçı ile başlamak yeni bir teknik direktör için avantaj mı? Şeklinde yöneltilen bir soruya, "Bunu bir şans ya da şanssızlık olarak görmüyorum. Hem kendimizi deneyeceğimiz, hem de çalıştıklarımızı sahada görmek istediğimiz bir maç olacak" diye cevap verdi.



"ADANA DEMİRSPOR DÖNEMİNDE GAYET BAŞARILI İŞLER YAPTIK"



Tecrübeli teknik adam, Adana Demirspor döneminde eksik olan forvet oyuncusu ile ilgili yöneltilen soruya şu cevabı verdi: "Adana Demirspor döneminde belki bir forvet yoktu sahada insanların algısında 9 numaradır forvet. Adana Demirspor döneminde oynadığımız forvet bizim kanat oyuncularımızdı, gayet de başarılı işler yaptık. Bu yüzden de 4-6-0 yorumunuza katılmıyor ve gülümsüyorum" dedi.



"9 SENE SONRA BURADA MİLLİ TAKIMIN BAŞINDA OLMAK İSTERİM"



İtalya ile ortaklaşa düzenlenecek EURO 2032 ve milli takımın başında yer almayı isteyip istemeyeceği sorulan Montella, "Çok yetenekli 2 ülkenin birlikte götüreceği organizasyon olacak. Bin senelik tarihe sahip 2 ülke, o yüzden neden olmasın 9 sene sonra burada milli takımın başında olmak isterim. Önemli de bir organizasyon olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.



"MODRİC, HER ZAMAN EN İYİ ŞEYLERİ YAPMAYA HAZIR BİR FUTBOLCU"



Vincenzo Montella, Luka Modric ile ilgili olarak, "Çok büyük bir futbolcudan bahsediyoruz. Yıllar ilerledikçe oyuncular kendilerini kendini yönetmeyi öğrenmeli. Luka buna bir örnek. Her zaman en iyi şeyleri yapmaya hazır bir futbolcu" ifadelerini kullandı.



"FUTBOLA BAKIŞ AÇIMDAN DOLAYI BİREYSEL DEĞİL DE TOPLU BAKMAK GEREKİR"



Hakan Çalhanoğlu'nun pozisyonuyla alakalı da konuşan Montella, "Hem kısa hem de uzun cevap verebilirim. Şu anda öyle bir seviyeye geldi ki 6 numara ve 10 numarayı da çıkarabilecek bir futbolcu. Aslında şu anda 2 pozisyonu da oynayabilecek durumda. Som dönemlerinde üçlü savunmalarda daha iyi oynadığını görüyoruz. Ancak defans dörtlü de olsa gayet iyi oynayacağını düşünüyorum. Futbola bakış açımdan dolayı bireysel değil de toplu bakmak gerekir. Oyuncuları beraber kullanabilmek en önemlisi" şeklinde konuştu.



"BEN BİR KALEYİ GÖRDÜĞÜMDE HER ZAMAN GEÇMİŞİM AKLIMA GELİYOR"



Montella, idmanda Cenk Tosun ile konuşması hakkında ise şunları söyledi:

"Aslında çok önemli bir şey istemedim, sadece muhabbet ediyorduk. Ben bir kaleyi gördüğümde her zaman geçmişim aklıma geliyor. Hep gol atmayı hayal ederdim. Umarım aynısı Cenk Tosun için de geçerlidir."