Montella kararını verdi: Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 kadrosu belli oldu

Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek EURO 2024 öncesinde A Milli Takım'ın 26 kişilik kadrosu belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre Abdülkadir Ömür, Berat Özdemir, Can Uzun, Cenk Özkacar, Doğan Alemdar ve Oğuz Aydın kadroda yer almadı.



A Milli Takım'da Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü ve Enes Ünal daha önce sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı.



EURO 2024'te F Grubu'nda yer alan Türkiye, grup etabında Gürcistan, Portekiz ve Çekya ile mücadele edecek.



Türkiye, EURO 2024 öncesindeki son hazırlık maçında 10 Haziran Pazartesi günü Polonya ile Varşova'da karşı karşıya gelecek. Mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.

DOĞAN ALEMDAR TAKIMDA YER ALACAK

TFF'den yapılan açıklamada idmanlardaki kaleci yeterliliğini sağlayabilmek için Doğan Alemdar'ın kampta yer alacağı belirtildi.



Daha önce Ümit Milli Takıma gönderilen Bertuğ Yıldırım'ın ise A Milli Takım kadrosuna dahil edildiği bildirildi.



A MİLLİ TAKIM'IN EURO 2024 MAÇ PROGRAMI

EURO 2024'te turnuvanın ilk maçı 14 Haziran'da ev sahibi Almanya ile İskoçya arasında oynanacak.



Türkiye, turnuvadaki ilk mücadelesine 18 Haziran'da Gürcistan karşısında çıkacak. İkinci maçında 22 Haziran'da Portekiz'le karşı karşıya gelecek Türkiye, 26 Haziran'daki Çekya maçının ardından grup etabını tamamlayacak.



Türkiye, gruptaki ilk iki maçını Dortmund'da, son maçını ise Hamburg'da oynayacak.

TÜRKİYE'NİN EURO 2024 KADROSU



İtalyan Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın kadro tercihi şöyle:



Kaleciler: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Defans: Mert Müldür, Abdülkerim Bardakcı, Merih Demiral, Zeki Çelik, Ahmetcan Kaplan, Samet Akaydin, Ferdi Kadıoğlu

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, İsmail Yüksek, Okay Yokuşlu, Salih Özcan

Forvet: İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Arda Güler, Bertuğ Yıldırım, Semih Kılıçsoy, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Cenk Tosun, Yusuf Yazıcı

4 BÜYÜKLERDEN 13 FUTBOLCU KADRODA

Açıklanan kadroda Galatasaray'dan 5, Fenerbahçe'den 5, Beşiktaş'tan 2 ve Trabzonspor'dan 1 oyuncu yer alıyor.