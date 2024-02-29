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Montella'dan Arda Güler açıklaması

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Arda Güler hakkında konuştu. Montella, "Arda az oynadı ama çok yetenekli bir oyuncu. Fiziksel olarak en iyi durumda olan oyuncularımızı davet edeceğiz." dedi.

Montella'dan Arda Güler açıklaması

A Milli Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, hakkında açıklamalarda bulundu.

Montella, "Arda'yı (Güler) ziyaret ettim. Çalışma arkadaşlarım da ziyaret etti. Çok az oynuyor ama ümit ediyorum ki bundan sonra oynayabilsin. Çünkü çok yetenekli. Onu çok dikkatli takip ediyoruz." dedi.

"DURUMUNU ÇOK YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Montella sözlerini şöyle sürdürdü: Arda Güler'in durumunu çok yakından takip ediyoruz. Şu ana kadar az oynadı ama çok yetenekli bir oyuncu. EURO 2024 için fiziksel olarak en iyi durumda olan oyuncularımızı davet edeceğiz.

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