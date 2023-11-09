Montella'dan Enes ve Arda'nın ardından Çağlar Söyüncü'ye ziyaret

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İspanya'daki temaslarının ikinci gününde Atletico Madrid'in antrenman tesislerine gitti.



Montella burada Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone ve milli futbolcu Çağlar Söyüncü ile bir araya geldi.



Antrenmanı takip eden İtalyan teknik adam, Çağlar'ın son durumu hakkında bilgi aldı.



Montella, ziyaretin ardından Madrid'de oynanan milli futbolcu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid ile Ümit Milli Takım'ın oyuncusu Serdar Saatçı'nın takımı Braga arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını stadyumdan takip etti.

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