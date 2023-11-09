NTV.COM.TR’ye geri dön

Montella'dan Enes ve Arda'nın ardından Çağlar Söyüncü'ye ziyaret

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Enes Ünal ve Arda Güler'in ardından İspanya ekiplerinden Atletico Madrid forması giyen savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü'yü ziyaret etti.

Montella'dan Enes ve Arda'nın ardından Çağlar Söyüncü'ye ziyaret

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İspanya'daki temaslarının ikinci gününde Atletico Madrid'in antrenman tesislerine gitti.

Montella burada Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone ve milli futbolcu Çağlar Söyüncü ile bir araya geldi.

Antrenmanı takip eden İtalyan teknik adam, Çağlar'ın son durumu hakkında bilgi aldı.

Montella, ziyaretin ardından Madrid'de oynanan milli futbolcu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid ile Ümit Milli Takım'ın oyuncusu Serdar Saatçı'nın takımı Braga arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını stadyumdan takip etti.

Montella'dan Enes ve Arda'nın ardından Çağlar Söyüncü'ye ziyaret - 1
Ancelotti, Arda Güler'e şans vermedi: İspanyol basınından eleştiri

Ancelotti, Arda Güler'e şans vermedi: İspanyol basınından eleştiri

Haberi Görüntüle
  • Etiketler :
  • Haberler -
  • Haberler
  • Spor
  • Spor&Skor
  • Ntv Spor

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...