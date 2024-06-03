Mourinho Fenerbahçe'ye imza atmak için Aziz Yıldırım'dan onay aldı mı?

Fenerbahçe'ye 2+1 yıllık imza atan Jose Mourinho basın toplantısı düzenledi. Toplantıda tercümanlık da yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Mourinho açıklamalarda bulundu.
Toplantıda konuşan Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar:
"Yeni sezon öncesi ilk önemli adımımızı attık. 35 bin taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Hocamıza çok güzel bir kutlama töreni yaptık.
Seçim sürecimizde katılım yüksek olacak. Sonuç ne olursa olsun Fenerbahçe kazansın. Biz hayal satmıyoruz gerçekleri anlatıyoruz. Sayın Aziz Yıldırım 'Anlaştık' dedi ancak işin gerçeği bu değildi. Daha planlı ve daha hızlı hareket ediyoruz.
Şampiyonluk sözü verdiğinizde, şampiyon olmuyorsunuz. Ben şu sözü verdim, şampiyonluk sözü vermeye gerek duymayacak bir takım kuracağız. Cumartesi öncesi bir açıklama yapacağımızı düşünmüyorum. Konuştuğumuz oyuncular var, daha Jose Mourinho devreye girmedi. O da devreye girince cazibe daha da artacak. Fenerbahçe artık bir cazibe merkezi.
Hocaya 'Neden Türkiye'ye geliyorsun, Fenerbahçe sana ne katacak?' diye sordum. Bana 'Çok şey katacak. Hem Fenerbahçe'ye gelip şampiyonluklar getirir hem de Avrupa'da başarı getirirsem insanlar Jose Mourinho o tılsımı Fenerbahçe'ye de uyguladı diyecekler ve bu da bana büyük katkı sağlayacak."
Mourinho ise şu açıklamaları yaptı:
"Başkanımızın sözlerine katılıyorum. Bütün taraftarımıza teşekkür ediyorum. İkinci olarak bu masada ortada oturuyorum. Eskiden 'Ben Mourinho'yum' derdim. Şimdi 'Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho'yum' demek istiyorum. Benimle ilk temasa geçen kişi Branco'ydu. Bunu sonucunda Ali Koç'la iletişime geçtik. Buraya gelmemi tetikleyen şey bu oldu. Ben gerçekten transfer anlamında kimseyle hiçbir isim konuşmadım. Biz sadece isimler üzerinden değil profiller üzerinden konuştuk. Eski kulübüm Roma'dan hiçbir oyuncuya ilgim yok. Sakin bir şekilde işlerimizi yapmalıyız.
AZİZ YILDIRIM'DAN İMZA ATMAK İÇİN ONAY ALDI MI?
Hayır, hayır. Kimseden imza atmak için izin almadım. Aileme danışırım. Kimseden ne yapmam gerektiğine dair izin almam. Aziz Yıldırım'la görüşmem oldu ancak izin almadım.
İki yıl boyunca Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüm. Aziz Yıldırım başkan seçilirse onunla da çalışırım. Ali Koç buradayken sözleşme imzaladım, bana sunulan proje çok önemliydi. Her şey çok üst düzey. Görmüş olduğum seviye çok iyi. Gelecek haftalar bizim için kolay olmayacak. Oyuncular milli maçlarda olacak. Fenerbahçe taraftarı için her şeyimi vereceğim. Ali Koç ve Branco'nun sunduğu proje için buraya imza attım.
Fenerbahçe'nin haklarını savunmak ve sesimi yükseltmem gerekirse bunun için iki kere düşünmem.
Oyuncularımın bana güvenmelerini isterim. Dürüst biriyim. Onlar için her zaman çok iyi biri olmayabilirim ama dürüst olurum. Onların düşünceleri benim için çok önemli.
Ana hedefimiz Süper Lig'i kazanmak. İnsanlar büyük düşünüyorlar, ben Avrupa'da 6 final oynadım ve 5'ini kazandım ama adım adım gitmemiz gerekiyor. Playoff'lar bizim için kolay olmayacak. Belki bunu söylemem doğru olmayacak ama EURO 2024'te olacak oyuncularımız umarım erkenden elenirler."
BRANCO: İLK BEN GÖRÜŞTÜM
Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco ise, "Yanımda duran beyefendi iki yıl boyunca Fenerbahçe'nin teknik direktörü. Jose Mourinho ile bu sene Türkiye'ye gelmesi için iletişime geçen ilk kişiyim." diye konuştu.
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