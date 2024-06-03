Mourinho Fenerbahçe'ye imza atmak için Aziz Yıldırım'dan onay aldı mı?

Fenerbahçe'ye 2+1 yıllık imza atan Jose Mourinho basın toplantısı düzenledi. Toplantıda tercümanlık da yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Mourinho açıklamalarda bulundu.

Toplantıda konuşan Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar:

"Yeni sezon öncesi ilk önemli adımımızı attık. 35 bin taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Hocamıza çok güzel bir kutlama töreni yaptık.

Seçim sürecimizde katılım yüksek olacak. Sonuç ne olursa olsun Fenerbahçe kazansın. Biz hayal satmıyoruz gerçekleri anlatıyoruz. Sayın Aziz Yıldırım 'Anlaştık' dedi ancak işin gerçeği bu değildi. Daha planlı ve daha hızlı hareket ediyoruz.

Şampiyonluk sözü verdiğinizde, şampiyon olmuyorsunuz. Ben şu sözü verdim, şampiyonluk sözü vermeye gerek duymayacak bir takım kuracağız. Cumartesi öncesi bir açıklama yapacağımızı düşünmüyorum. Konuştuğumuz oyuncular var, daha Jose Mourinho devreye girmedi. O da devreye girince cazibe daha da artacak. Fenerbahçe artık bir cazibe merkezi.

Hocaya 'Neden Türkiye'ye geliyorsun, Fenerbahçe sana ne katacak?' diye sordum. Bana 'Çok şey katacak. Hem Fenerbahçe'ye gelip şampiyonluklar getirir hem de Avrupa'da başarı getirirsem insanlar Jose Mourinho o tılsımı Fenerbahçe'ye de uyguladı diyecekler ve bu da bana büyük katkı sağlayacak."