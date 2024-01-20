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Mourinho'nun yeni adresi Suudi Arabistan olabilir

Roma'dan ayrılan teknik direktör Jose Mourinho'nun yeni adresi Suudi Arabistan olabilir. Portekizli teknik adamın ismi Al Shabab ile anılıyor.

Mourinho'nun yeni adresi Suudi Arabistan olabilir

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Roma'dan ayrılan teknik direktör Jose Mourinho'nun yeni adresi belli oluyor.

ESPN'in haberine göre Roma'daki görevi sona eren Mourinho, ekibi Al Shabab ile görüşme halinde.

NAPOLİ DE İSTİYOR

Haberde 60 yaşındaki tecrübeli teknik adama Avrupa'dan da birçok talibin bulunduğu ve Portekizlinin tercihini hala kıtada kalmaktan yana yapabileceği belirtildi.

Mourinho ile Napoli'nin de ilgilendiği iddialar arasında. 2,5 senedir Roma'da görev yapan 60 yaşındaki çalıştırıcı, 2022'de Konferans Ligi şampiyonluğuyla Roma'ya kulüp tarihinin ilk Avrupa kupasını kazandırmış, geçtiğimiz yılsa Avrupa Ligi finali oynatmıştı.

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