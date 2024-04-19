Muleka 5 ay sonra golle tanıştı

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Beşiktaş, evinde MKE Ankaragücü’nü 2-0 yendi.
Siyah-beyazlılar, 18. dakikada Ernest Muçi ve 67. dakikada Muleka’nın golleriyle galibiyete uzandı.
Takımının ikinci golünü kaydeden Jackson Muleka, böylelikle uzun süreli gol sessizliğini de bozdu.
Ligde en son 12. haftada 1-0 kazanılan Başakşehir müsabakasında 12 Kasım 2023 tarihinde rakip fileleri sarsan Kongolu oyuncu, ilerleyen süreçte çıktığı 16 maçta skor katkısı verememişti.
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