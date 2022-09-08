Murat Sancak'tan Tayyip Talha Sanuç açıklaması (Hangi takıma transfer oldu?)

Adana Demirspor'un 22 yaşındaki savunmacısı Tayyip Talha Sanuç için hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe prensip anlaşmasına varmıştı.



NELER YAŞANDI?



Adana Demirspor ve Fenerbahçe, Tayyip Talha Sanuç transferi için 1.5 milyon Euro bonservis, başarı bonusu ve sonraki satıştan % pay karşılığında uzlaştı.



Tayyip Talha için uzun süredir Adana Demirspor ile görüşen Beşiktaş, son teklifini Fenerbahçe ile eşitledi ve benzer rakam ile maddeleri vereceğini iletti.



MURAT SANCAK AÇIKLADI



Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak A Spor'a yaptığı açıklamada; "Tayyip Talha, Beşiktaş'a hayırlı olsun. Beşiktaş'a daha önce söz verdiğimiz için sözümüzde durduk. Kimseyle para pazarlığı yapmadım." dedi.



Karabükspor altyapısında yetişen Tayyip Talha, son 5 sezonda Adana Demirspor forması giydi.



Geçen sezon Adana ekibi ile 29 maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu 1 gol attı, 1 asist yaptı.



Bu sezon ise 3 maçta forma giydi, 1 gol attı.