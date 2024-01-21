Napoli'den Jose Mourinho hamlesi

Roma'daki görevine beklenmedik şekilde son verilen Jose Mourinho, kariyerine Serie A'da devam etmek istiyor.

SUUDİ EKİBİ DE DEVREDE

Portekizli çalıştırıcı, Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab tarafından yoğun bir ilgiye maruz kalıyor. Ancak Mourinho'nun önceliği Avrupa'da kalmak.

NAPOLİ BAŞKANI İLE GÖRÜŞECEK

The Sunday Times'ın haberine göre, Jose Mourinho'nun ilerleyen günlerde Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis ile bir görüşme gerçekleştireceği öne sürüldü.

Roma'dan ayrılmasıyla birlikte 60 yaşındaki deneyimli çalıştırıcının Menajeri Jorge Mendes'in Napoli ile temaslar kurduğu da kaydedildi.

Napoli, geçtiğimiz sezon ligi şampiyon bitirmiş ancak Luciano Spalletti ile yollarını ayırmıştı.

Maviler sezon başında göreve Walter Mazzarri'yi getirdi ancak İtalyan teknik adam maç başına 1.33 puan ortalamasıyla beklentilerin altında kaldı.

KARİYERİNDE ÜÇÜNCÜ İTALYAN TAKIM OLACAK

Mourinho'nun Napoli ile anlaşılması halinde Inter ve Roma'nın ardından kariyerinde çalıştırdığı üçüncü İtalyan takım olacak.