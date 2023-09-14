Napoli'nin yıldızı Khvicha Kvaratskhelia, 21 maçtır suskun

Napoli'nin Gürcü yıldız futbolcusu Khvicha Kvaratskhelia, yaşadığı performans düşüklüğüyle dikkat çekiyor.

Geçen sezon Napoli'nin İtalya Serie A şampiyonluğunda kilit isimlerden olan 22 yaşındaki oyuncu, İtalyan ekibinde ve Gürcistan Milli Takımı'nda çıktığı son 21 karşılaşmada gol atamadı. Son golünü 19 Mart'ta oynanan ve Napoli'nin 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanan Torino müsabakasında kaydeden Kvaratskhelia, o maçtan bu yana oynadığı 21 mücadelede sadece 2 asist yaptı.