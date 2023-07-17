Nathan Redmond, Beşiktaş'a veda etti

Beşiktaş'ta sezonu kiralık olarak geçiren ve Valerien Ismael'in yerine Şenol Güneş'in gelmesiyle birlikte daha çok forma şansı bularak skor katkısında bulunan Nathan Redmond, takıma veda etti.

Instagram üzerinden yayınladığı veda mesajında kendisi ve ailesi için Beşiktaş'a geri dönmeyecek ve bu sene siyah beyaz formayı giymeyecek olmanın zor bir karar olduğunu belirten Redmond, hayat boyu Beşiktaş taraftarına şükran duyacağını vurguladı.

Nathan Redmon'ın Instagram üzerinden yayınladığı veda mesajında şu ifadeler yer aldı:



"Güzel Beşiktaş taraftarına,



Geldiğim ilk günden beri bana sadece sevgi ve destek gösterdiniz. Vodafone Park’taki akşamlar, derbi akşamları ve tüm diğer birlikte yaşadığımız anlarda zor dönemlerde de harika dönemlerde de siz her zaman en muhteşem ve en gürültülü desteği verdiniz ve benim sizlerin dünyadaki en iyi taraftarlar olduğunuzu fark etmemi sağladınız!



Benim ve ailem için oraya geri dönmeyecek ve bu sene siyah beyaz formayı giymeyecek olmak zor bir karar ama orada sizlerle geçirdiğim bir sezon için ve birlikte oluşturduğumuz gerçekten özel anılar ve hikayemiz için hayat boyu sizlere şükran duyacağım. Gelecekte her zaman takımı takip ediyor olacağım. Size bundan sonrası için şansların en güzelini diliyorum. Bu bir elveda değil, tekrar görüşmek üzere Sonsuz sevgilerimle."

