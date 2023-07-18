Dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Beşiktaş'a veda ettiğini duyuran Nathan Redmond'ın yeni takımı belli oluyor.



İngiliz oyuncunun bu sezon Premier Lig'e yükselen Burnley'e transfer olacağı öne sürüldü.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Bonservisi elinde olan Redmond'ın sağlık kontrollerinden geçmek ve sözleşme imzalamak için Burnley'e hareket edeceği belirtildi.

Redmond Beşiktaş'a veda mesajında, "Bu sezon geri dönüp siyah beyaz formayı giymemek kendim ve ailem için zor bir karar ama sizinle geçirdiğim bir sezonda, birlikte yarattığımız anılar ve tarih için sonsuza kadar minnettarım." ifadelerine yer vermişti.



Beşiktaş formasıyla Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 28 maça çıkan Nathan Redmond 6 gol, 6 asistlik katkı vermişti. Başarılı futbolcu özellikle Fenerbahçe derbisindeki performansıyla akıllarda yer etmişti.

