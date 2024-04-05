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Nazilli Belediyespor'da Kırdemir istifa etti

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da Genel Kaptan İbrahim Kırdemir istifasını açıkladı.

Nazilli Belediyespor'da Kırdemir istifa etti

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan İbrahim Kırdemir, görevi bıraktığını kamuoyuyla paylaştı.

Takımın eski futbolcularından olan Kırdemir'in açıklaması şu şekilde:

"Hakkınızı helal edin. Bundan sonra da hayatın ne getireceğini bilemem ama görevim süresinde işimden evimden maddi manevi her şeyimi verdiğimi düşünüyorum. Bunu da herkesin takdir ettiğini biliyorum. Yine gönlüm ve kalbimin pazubandını taktığım, arması için formamı terlettiğim Nazilli Belediyespor için atacağını herkesin bilmesini istiyorum."

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