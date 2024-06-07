NBA ihalesinde tarihi rekor

NBA, ekonomik imparatorluğunu genişletiyor.



Basketbolun bir numaralı ligi, yeni yayın ihalesini tarihi rekorla noktaladı.



Önümüzdeki 11 sezonun yayın hakları, 76 milyar dolar karşılığında satıldı.

YÜZDE 260 ARTTIRDI



Gelir çıtasını en yükseğe taşıyan ihalede, NBA medya haklarından elde ettiği kazancı yüzde 260 arttırdı.



3 farklı paketin satıldığı süreçte; NBC, Amazon ve Disney ligin yeni yayıncıları oldular.

36 YILLIK DÖNEM SONA ERDİ



1988'den beri NBA'i basketbolseverlerle buluşturan TNT'nin 36 yıllık dönemiyse sona erdi.



Senelik 6 milyar 900 milyon dolara denk gelen ihale, spor dünyasının büyük organizasyonlarını da geride bıraktı.



Avrupa futbolunun bir numarası Premier League, yayın haklarından senede 1 milyar 900 milyon dolar kazanıyor.



İngilizlerin ligine sezonluk 5 milyar dolar fark atan NBA'deki bu gelişim, oyuncu ücretlerine de yansıyacak.



Yıllık kazançları senelik 50 milyon dolara ulaşan basketbol yıldızlarının, yakın gelecekte dokuz haneli sözleşmelere imza atması bekleniyor.

