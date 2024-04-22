NBA play-off'larında Celtics, Heat'i yenerek seride 1-0 öne geçti

NBA play-off'larına 4 maçla devam edildi.

Doğu Konferansı'nı zirvede tamamlayan Celtics, play-in oynayarak 8. sırayı alan Heat karşısında serinin ilk maçını, Jayson Tatum'ın 23 sayı, 10 ribaunt, 10 asistlik "triple-double" performansının yardımıyla kazandı.



Normal sezonun en yüksek galibiyet oranına sahip Celtics'te Derrick White 20 ve Kristaps Porzingis 18 sayı kaydetti.



Jimmy Butler'ın sakatlığı nedeniyle oynamadığı maçta Heat adına Bam Adebayo'nun 24 ve Delon Wright'ın 17 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.



CLİPPERS GALİBİYETLE BAŞLADI



Batı Konferansı'nda 4. sırayı elde eden Los Angeles Clippers, 5. basamakta yer alan Dallas Mavericks'i ağırladığı mücadeleyi 109-97 kazanarak seride 1-0 üstünlük yakaladı.



Kawhi Leonard'ın sakatlığı sebebiyle görev yapmadığı Clippers'ta James Harden 28 sayı, 8 asist, Paul George 22 sayı, 6 ribaunt ve Ivica Zubac 20 sayı, 15 ribauntla galibiyete katkı sağladı.



Mavericks'te normal sezonun sayı kralı Luka Doncic'in 33 sayı, 13 ribaunt, 6 asist ve Kyrie Irving'in 31 sayı, 7 ribaunt, 4 asistlik performansları yenilgiyi önleyemedi.



NBA Play-off'larında gecenin diğer sonuçları ise şöyle;

Milwaukee Bucks-Indiana Pacers: 109-94



Oklahoma City Thunder-New Orleans Pelicans: 94-92

