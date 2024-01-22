NBA'de Alperen Şengün'ün "triple-double"ı Rockets'ın mağlubiyetini engelleyemedi

NBA'e 6 maçla devam edildi.

Rockets'ın Doğu Konferansı lideri Celtics'e kaybettiği mücadelede 24 sayı, 12 ribaunt, 10 asistle oynayan Alperen Şengün, NBA kariyerinde 3. kez "triple-double"a imza attı.



Sezonun 22. yenilgisini yaşayan Rockets'ta Dillon Brooks 25, Jalen Green 16, Amen Thompson 15 sayı buldu.



Konuk takım Celtics'te Kristaps Porzingis 32 ve Derrick White 21 sayı üretti. Bu sezon 33. galibiyetine ulaşan Celtics'te Jaylen Brown ise 13 sayı, 11 ribaunt, 10 asistle "triple-double" yaptı.



JOKIC'TEN 42 SAYI



Batı Konferansı üçüncüsü Denver Nuggets, deplasmanda Washington Wizards'ı 113-104 mağlup ederek 30. galibiyetini aldı.



Nikola Jokic'in 42 sayı, 12 ribaunt, 8 asistle galibiyetin mimarı olduğu Nuggets'ta Michael Porter Jr ve Jamal Murray ise 19'ar sayı kaydetti.



Üst üste 4 olmak üzere 35. yenilgisini yaşayan Wizards'ta Kyle Kuzma 17, Daniel Gafford ve Tyus Jones 15'er sayı attı.



NBA'de gecenin diğer sonuçları ise şöyle;

Los Angeles Clippers-Brooklyn Nets: 125-114



Orlando Magic-Miami Heat: 105-87



Phoenix Suns-Indiana Pacers: 117-110



Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers: 134-110

