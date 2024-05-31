NBA'de finalin adı Dallas Mavericks-Boston Celtics

NBA'de heyecan konferans finalleri maçıyla devam etti.



Batı Konferansı'nda Dallas Mavericks, deplasmanda karşılaştığı Minnesota Timberwolves'u 124-103'lük skorla yendi. Seriyi 4-1 yapan Dallas, Batı Konferansı şampiyonu oldu. Dallas Mavericks NBA finalinde Doğu Konferansı kazananı Boston Celtics ile karşılaşacak.



Dallas'ta Luka Doncic 36 sayı, 10 ribuand ile double double yaparken, Kyrie Irving 36 sayı, 5 asist ve P.J. Washington da 12 sayı, 7 ribaund ile eşlik etti. Minnesota'da ise Karl-Anthony Towns 28 sayı, 12 ribaund ve Anthony Edwards da 28 sayı, 9 ribaund ile müsabakayı tamamladı.



Ayrıca Dallas Mavericks'in Sloven basketbolcusu Doncic, Batı Konferansı finallerinin en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.



Dallas Mavericks ile Boston Celtics arasında serinin ilk maçı 7 Haziran'da oynanacak.

