NBA'de Joel Embiid'in sakatlığı ciddi

NBA'de Philadelphia'nın Toronto Raptors'ı elediği Doğu Konferansı ilk tur serisinin 6. maçında sakatlanan Embiid'in sağ göz çukurunda kırık saptandı.



Son 5 yıldır all-star seçilen 28 yaşındaki basketbolcunun sahalardan ne kadar uzak kalacağına dair bilgi verilmedi. Embiid, benzer sakatlığı 2017-18 sezonunda sol gözünde yaşamış ve 3 hafta basketbol oynayamamıştı.



Maç başına 30,6 sayı, 11,7 ribaunt ürettiği normal sezonu sayı kralı olarak tamamlayan Embiid'in, play-off'ta ise 26,2 sayı, 11,3 ribaunt ortalamaları bulunuyor.



76ers, konferans yarı finalinde Doğu Konferansı lideri Miami Heat ile karşılaşacak.