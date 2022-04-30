NBA'de Joel Embiid'in sakatlığı ciddi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers forması giyen all-star pivot Joel Embiid'in göz çukurunda kırık tespit edildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 30.04.2022 - 12:35 | Son Güncelleme : 30.04.2022 - 12:36

NBA'de Joel Embiid'in sakatlığı ciddi

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NBA'de Philadelphia'nın Toronto Raptors'ı elediği Doğu Konferansı ilk tur serisinin 6. maçında sakatlanan Embiid'in sağ göz çukurunda kırık saptandı.

Son 5 yıldır all-star seçilen 28 yaşındaki basketbolcunun sahalardan ne kadar uzak kalacağına dair bilgi verilmedi. Embiid, benzer sakatlığı 2017-18 sezonunda sol gözünde yaşamış ve 3 hafta basketbol oynayamamıştı.

Maç başına 30,6 sayı, 11,7 ribaunt ürettiği normal sezonu sayı kralı olarak tamamlayan Embiid'in, play-off'ta ise 26,2 sayı, 11,3 ribaunt ortalamaları bulunuyor.

76ers, konferans yarı finalinde Doğu Konferansı lideri Miami Heat ile karşılaşacak.

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