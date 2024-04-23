NBA'de Nuggets, Lakers'ı yenerek seriyi 2-0 yaptı

NBA play-off'larına 3 maçla devam edildi.

Batı Konferansı'nı ikinci basamakta tamamlayan Nuggets, play-in oynayarak 7. sırayı alan Lakers'a karşı çıktığı serinin ikinci maçında 20 sayı üreten Jamal Murray'nin son saniye basketiyle galibiyete ulaştı.



Ev sahibi Nuggets'ta Nikola Jokic 27 sayı, 20 ribaunt, 10 asistle "triple-double" yaptı, Michael Porter Jr ise 22 sayı, 9 ribaunt üretti.



Lakers'ta Anthony Davis 32 sayı, 11 ribaunt ve LeBron James 26 sayı, 12 asistle mücadele etti.



KNİCKS SERİYİ 2-0 YAPTI



New York Knicks, sahasında Philadelphia 76ers'ı 104-101 mağlup ederek seride 2-0 üstünlük yakaladı.



Knicks'te Jalen Brunson 24 sayı, 8 ribaunt ve Josh Hart 21 sayı, 15 ribauntla galibiyete katkı sağladı.



76ers'ta Tyrese Maxey 35 sayı, 10 asist ve Joel Embiid 34 sayı, 10 ribauntla oynadı.



CAVALİERS DURUMU 2-0'A GETİRDİ



Cleveland Cavaliers, Orlando Magic'i ağırladığı mücadeleyi 96-86 kazandı ve seriyi 2-0 yaptı.



Cavaliers'ta Donovan Mitchell 23 sayı, 8 ribaunt, Jarrett Allen ise 16 sayı, 20 ribauntla galibiyette ön plana çıktı.



Magic'te Paolo Banchero'nun 21 ve Franz Wagner'in 18 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

