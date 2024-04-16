NBA'de prenslikten krallığa: Luka Doncic

Batı Konferansı'nda 5. sırayı alarak play-off'lara kalan Mavericks'in başarısının mimarı Luka Doncic, maç başına 33,9 sayı ortalamayla sezonun en skorer ismi oldu.



NBA'in sayı kralı Doncic, normal sezondaki asist, verimlilik puanı ve en fazla üç sayı isabeti istatistiklerinde ise ikinci sırayı elde etti.



Ayrıca Mavericks'in Atlanta Hawks'ı 148-143 yendiği karşılaşmada 73 sayı atan Doncic, bu sezon bir maçta en çok skor üreten isim olmayı başardı. Sloven basketbolcu, NBA tarihinde bir maçta en fazla sayı atan oyuncular listesinde de 4. sıraya yerleşti.



Doncic'in ardından Milwaukee Bucks'tan Giannis Antetokounmpo 30,4 sayı ve Oklahoma City Thunder'dan Shai Gilgeous-Alexander 30,1 ortalamayla sayı krallığında ilk 3'e girdi.



HALİBURTON ASİST SIRALAMASINDA ZİRVEDE



Maç başına 10,9 asist üreten Indiana Pacers'ın all-star oyun kurucusu Tyrese Haliburton, asist krallığında birinciliği elde etti.



Sayı kralı Doncic, asist sıralamasında ise 9,8 ortalamasıyla ikinciliği aldı.



Bu iki oyuncunun ardından Denver Nuggetslı Nikola Jokic, maç başına 9 asistle üçüncü sıraya yerleşti.



RİBAUNTTA SABONİS İLK SIRADA



Sacramento Kings'ten Domantas Sabonis, maç başına 13,7 ortalamayla en çok ribaunt alan oyuncular listesinde sezonu zirvede tamamladı.



Minnesota Timberwolves'un pota altı oyuncusu Rudy Gobert 12,9 ribaunt ve Los Angeles Lakers'tan Anthony Davis 12,6 ribauntla Sabonis'i takip etti.



Kariyerinde iki kez normal sezonun en değerli oyuncusu seçilen Jokic, asist sıralamasındaki üçüncülüğünün yanı sıra ligin en fazla ribaunt (12,4) toplayan 4. oyuncusu da oldu.



BLOKTA WEMBANYAMA AÇIK ARA ÖNDE



NBA draftının 1 numarası Victor Wembanyama, San Antonio Spurs formasıyla maç başına 3,6 blok yaparak bu alanda rakiplerini geride bıraktı.



Utah Jazz'dan Walker Kessler ve Bucks'tan Brook Lopez, maç başına 2,4 blokla Wembanyama'nın ardından sıralandı.



SEZONA LEBRON JAMES DAMGASI



Bu sezon 47 galibiyet, 35 mağlubiyetle Batı Konferansı 8'incisi olarak play-in oynama hakkı kazanan Los Angeles Lakers'ın lider oyuncusu LeBron James, ilerleyen yaşına rağmen sezona damga vurdu.



NBA'de birçok rekoru elinde bulunduran 39 yaşındaki basketbolcu, sezon boyunca 25,7 sayı, 7,3 ribaunt ve 8,3 asist ortalamaları yakaladı.



Normal sezon ve toplamda (normal sezon+play-off) en fazla sayı atan NBA oyuncusu rekorlarının sahibi James, 21. yılını geçirdiği ligdeki başarılarla dolu kariyerinde 40 bin sayı barajını geçen ilk isim oldu.



Ayrıca James, NBA tarihinde 40 bin sayı, 11 bin ribaunt ve 11 bin asist barajını aşan tek oyuncu olmayı başardı.



James, NBA'deki 21. sezonunda maç başına 25 sayı ortalamasına ulaşan tek oyuncu olarak göze çarptı.



Tecrübeli oyuncu, NBA'de 20 ve üstü sezonunu geçiren oyuncular arasında "triple-double" yapan ilk isim olmayı da başardı.



BİREYSEL İSTATİSTİKLER



NBA normal sezonunda bireysel istatistiklerde ilk 3 sıradaki oyuncular şöyle:



Sayı:



1. Luka Doncic (Dallas Mavericks): 33,9



2. Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks): 30,4



3. Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder): 30,1



Verimlilik puanı:



1. Nikola Jokic (Denver Nuggets): 38,5



2. Luka Doncic (Dallas Mavericks): 36,9



3. Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks): 36,4



Toplam ribaunt:



1. Domantas Sabonis (Sacramento Kings): 13,7



2. Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves): 12,9



3. Anthony Davis (Los Angeles Lakers): 12,6



Asist:



1. Tyrese Haliburton (Indiana Pacers): 10,9



2. Luka Doncic (Dallas Mavericks): 9,8



3. Nikola Jokic (Denver Nuggets): 9



Blok:



1. Victor Wembanyama (San Antonio Spurs): 3,6



2. Walker Kessler (Utah Jazz): 2,4



3. Brook Lopez (Milwaukee Bucks): 2,4



Top çalma:



1. De'Aaron Fox (Sacramento Kings): 2



2. Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder): 2



3. Matisse Thybulle (Portland Trail Blazers): 1,7

