NBA'de Sixers ve Mavericks, serilerinde eşitliği yakaladı

NBA play-off yarı finallerine iki karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı'nda oynanan maçta, Philadelphia 76ers, konuk ettiği Miami Heat'i 116-108'lik skorla geçerek seriyi 2-2'yi getirdi.



Sixers'ta all-star oyunculardan James Harden 31 sayı, 9 asist ve 7 ribaunt, Joel Embiid 24 sayı ve 11 ribauntla takımın skor yükünü çekerken, Tyrese Maxey 18 sayı ve 4 asist, Tobias Harris 13 sayıyla oynadı. Milli oyuncu Furkan Korkmaz ise karşılaşmada süre alamadı.



2-0 öne geçtiği seride üstünlüğünü koruyamayan Heat'te Jimmy Butler'ın 40 sayı ve 6 asist, Bam Adebayo'nun 21 sayı ve 7 ribaunt, Victor Oladipo'nun 15 sayı, Tyler Herro'nun 11 sayı ve 10 ribauntluk performansları, galibiyet için yetmedi. Milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven ise karşılaşmayı yedek kulübesinden takip etti.



MAVERICKS SERİYE EŞİTLİK GETİRDİ

﻿Batı Konferansı'nda Dallas Mavericks, konuk ettiği Phoenix Suns'ı 111-101'lik skorla geçerek 2-0 geriye düştüğü seriyi 2-2'ye getirdi.



Mavericks'te all-star Luka Doncic 26 sayı, 11 asist ve 7 ribaunt, Dorian Finney-Smith tamamı üçlük olmak üzere 24 sayı ve 8 ribaunt, Jalen Brunson 18 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.



Doncic, bu performansının ardından play-off kariyerindeki ilk 20 maçta 650 sayı, 150 ribaunt ve 150 asist barajlarını geçen ilk oyuncu oldu.



Suns'ta Devin Booker 35 sayı, 7 asist ve 4 ribaunt, Jae Crowder 15 sayı ve 6 ribaunt, Deandre Ayton 14 sayı ve 11 ribauntla mücadele etti. Takımın yıldızlarından Chris Paul ise 5 sayıda kaldı.