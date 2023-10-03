NBA'de son sezonu mu?: LeBron James'ten emeklilik cevabı

Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James, dün düzenlenen medya gününde açıklamalarda bulundu.

LEBRON JAMES'İN SON SEZONU MU?



The Athletic'e göre James, Los Angeles Lakers'ın medya gününde NBA'deki geleceği hakkında sorulan soruya "2023-24'ün NBA'deki son sezonum olup olmayacağını bilmiyorum" ifadelerini kullandı.



Ayrıca NBA yıldızı bu yaz oğullarının basketbol oynamasını izlemenin kendisini motive ettiğini söyledi.

LeBron, Los Angeles Lakers'ın Batı Konferansı finalinde Denver Nuggets'a kaybetmesinin zihninin "farklı yerlerde" olmasına neden olduğunu da vurguladı.

LEBRON 21. SEZONUNA GİRİYOR



19 kez All-Star seçilen James, NBA'deki 21. sezonuna giriyor.

Geçtiğimiz sezon 38 yaşındaki basket, normal sezonda oynadığı 55 maçta 28.9 sayı, 8.3 ribaund ve 6.8 asist ortalamaları tutturdu ve 16 playoff maçında 24.5 sayı, 9.9 ribaund ve 6.5 asist ortalamaları yakaladı.



Öte yandan haberde 2023-24 sezonu öncesinde LeBron'un çok fazla antrenman yaptığı bildiriliyor.





OĞLU BRONNY JAMES İLE BİRLİKTE OYNAMAK İSTİYOR

LeBron James, emekli olmadan önce oğlu Bronny ile oynama isteğini dile getirmişti.



BRONNY'NİN TAMAMEN İYİLEŞMESİNİ BEKLİYOR

James, oğlunun yaşadığı tıbbi olayın ardından ailesinin zor bir yaz geçirdiğini ancak Bronny'nin tamamen iyileşmesini ve sonraki adımlarını sabırsızlıkla beklediğini söyledi.



James, "Birbirimizin arkasında durduk ve tüm süreç boyunca Bronny'ye güç verdik. Bugün nerede olduğunu görmekten mutluyuz. Geleceğinin onu neler beklediğini görmek için sabırsızlanıyoruz." dedi.