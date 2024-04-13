NBA'de Utah Jazz, Ömer Faruk Yurtseven ile kazandı

NBA'de normal sezona 15 maçla devam edildi.

Utah Jazz, Los Angeles Clippers'ı 110-109"luk skorla devirdi.

Batı Konferansı'nı 12. olarak bitirmesi kesinleşen 31 galibiyete sahip Utah Jazz'da Kenneth Lofton Jr, 27 sayıyla maçın en skoreri oldu.

ÖMER FARUK YURTSEVEN'DEN 4 SAYI, 10 RİBAUNT, 3 ASİST

Ömer Faruk Yurtseven ise ilk 5'te başlayıp yaklaşık 13 dakika sahada kaldığı mücadeleyi 4 sayı, 10 ribaunt, 3 asistle tamamladı.



Play-off'ları önceden garantileyen Batı Konferansı 4'üncüsü Clippers'ta Bones Hyland'ın 20 ve Amir Coffey'nin 16 sayısı, sezonun 30. yenilgisini engelleyemedi.



Öte yandan milli basketbolcu Onuralp Bitim, Chicago Bulls'un deplasmanda Washington Wizards'ı 129-127 yendiği maça ilk 5'te başlayarak 6 sayı ve 2 ribaunt üretti.

Bucks deplasmanında galip gelen Batı Konferansı lideri Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 23 sayı, 7 ribaunt ve Chet Holmgren 22 sayı, 9 ribauntla oynadı.



Giannis Antetokounmpo ve Damian Lillard gibi yıldız oyuncuların forma giymediği mücadelede Doğu Konferansı ikincisi Bucks adına Khris Middleton ve Brook Lopez'in 18'er sayısı, sezonun 32. yenilgisini önleyemedi.



Ligde 56'şar galibiyete sahip Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves ve Denver Nuggets, normal sezonun bitimine bir maç kala Batı Konferansı liderliği için iddiasını sürdürüyor.



76ERS PEŞ PEŞE 7. MAÇINI KAZANDI



Doğu Konferansı'nda doğrudan play-off'a katılma mücadelesi veren takımların maçında Philadelphia 76ers, Orlando Magic'i 125-113 mağlup ederek arka arkaya 7 olmak üzere 46. galibiyetini elde etti.



Konferans 7'ncisi 76ers'ta Joel Embiid 32 sayı, 13 ribaunt, 7 asist ve Tyrese Maxey 28 sayı, 3 asistle galibiyete katkı sağladı.



Peş peşe 3, sezonun 35. mağlubiyetini yaşayan Doğu Konferansı 5'incisi Magic'te Franz Wagner 24, Paolo Banchero 22 ve Jalen Suggs 20 sayı attı.



Son maçlar öncesi play-off yarışındaki Orlando Magic, Indiana Pacers ve Philadelphia 76ers, 46'şar galibiyette eşitlendi.



NBA'de gecenin diğer sonuçları ise şöyle;



Washington Wizards-Chicago Bulls: 127-129



New York Knicks-Brooklyn Nets: 111-107



Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers: 129-120



Boston Celtics-Charlotte Hornets: 131-98



San Antonio Spurs-Denver Nuggets: 121-120



Minnesota Timberwolves-Atlanta Hawks: 109-106



Miami Heat-Toronto Raptors: 125-103



Memphis Grizzlies-Los Angeles Lakers: 120-123



Dallas Mavericks-Detroit Pistons: 89-107



Portland Trail Blazers-Houston Rockets: 107-116



Golden State Warriors-New Orleans Pelicans: 109-114



Sacramento Kings-Phoenix Suns: 107-108

