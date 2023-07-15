Neftçi-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler belli oldu

Pari Premier Cup turnuvasının son maçında Fenerbahçe, Neftçi ile bugün kozlarını paylaşacak. Turnuvada oynadığı 2 maçta galibiyet yüzü göremeyen Fenerbahçe, son maçta kazanıp taraftarını sevindirmek istiyor. Peki, Neftçi-Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



NEFTÇİ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN Saat Kaçta?



Neftçi Bakü ile Fenerbahçe arasında oynanacak hazırlık mücadelesi 15 Temmuz 2023 Cumartesi günü saat 14.00’da başlayacak.



Heyecan dolu mücadele S Sport Plus ekranından canlı olarak yayınlanacak.



FENERBAHÇE KIZILYILDIZ’A MAĞLUP OLDU



Fenerbahçe son olarak Rusya'daki hazırlık kampında Kızılyıldız ile karşılaştıkları özel maçtan sahadan 3-1'lik skorla mağlup ayrıldı. MAÇIN 11'LERİ

Neftçi: Brkic, Salahli, Aliyev, Buludov, Haghverdi, Mahmudov, Israfilov, Ozobic, Saief, Lebon, Saldanha Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar A, Peres, Jayden, Crespo, İsmail, Mert, Rossi, Dzeko, Kent