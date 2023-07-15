NTV.COM.TR’ye geri dön

Neftçi-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler belli oldu

Fenerbahçe, bugün Pari Premier Cup'ın son maçında Neftçi ile karşı karşıya gelecek. Rusya'da gerçekleşen Pari Premier Cup turnuvasında ilk maçta Zenit'e penaltılarla, ikinci maçta ise Kızılyıldız'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe, hazırlık kampının son maçında Neftçi'yi yenerek galibiyeti tatmak istiyor. Mücadele öncesi Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu. Peki, Neftçi-Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

Neftçi-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler belli oldu

Pari Premier Cup turnuvasının son maçında , Neftçi ile bugün kozlarını paylaşacak. Turnuvada oynadığı 2 maçta galibiyet yüzü göremeyen Fenerbahçe, son maçta kazanıp taraftarını sevindirmek istiyor. Peki, Neftçi-Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NEFTÇİ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN Saat Kaçta?

Neftçi Bakü ile Fenerbahçe arasında oynanacak hazırlık mücadelesi 15 Temmuz 2023 Cumartesi günü saat 14.00’da başlayacak.

Heyecan dolu mücadele S Sport Plus ekranından canlı olarak yayınlanacak.

Neftçi-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler belli oldu - 1

FENERBAHÇE KIZILYILDIZ’A MAĞLUP OLDU

Fenerbahçe son olarak 'daki hazırlık kampında Kızılyıldız ile karşılaştıkları özel maçtan sahadan 3-1'lik skorla mağlup ayrıldı.

MAÇIN 11'LERİ

Neftçi: Brkic, Salahli, Aliyev, Buludov, Haghverdi, Mahmudov, Israfilov, Ozobic, Saief, Lebon, Saldanha

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar A, Peres, Jayden, Crespo, İsmail, Mert, Rossi, Dzeko, Kent

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...