Ney Alves'ten açıklama: Dani Alves intihar mı etti?

Barcelona'nın eski futbolcusu Dani Alves, geçtiğimiz ay cinsel saldırı suçundan 4,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Brezilya basınından Albequerque, Alves'in hapishanede intihar ettiğini öne sürdü.



İNTİHAR HABERLERİ SAHTE

Ancak Dani Alves'in kardeşi Ney Alves duruma sert tepki göstererek yayılan intihar haberlerinin sahte olduğunu açıkladı.

YASAL İŞLEM BAŞLATILACAK

Brezilyalı eski futbolcunun basın danışmanı Acaz Felleger, paylaşımı nedeniyle Rio de Janeiro merkezli Paulo Albuquerque'ye karşı yasal işlem başlatmayı düşündüklerini söyledi.

Dani Alves'in kardeşi Ney Alves'in açıklamaları ise şöyle;

"Tanrı sana, insanoğlunun zalimliğinin üstesinden gelmen ve buna katlanman için sağlık versin kardeşim. Tanrı senin ve ailemizin hayatına merhamet etsin.

O zaten hapiste, mahkum edildi. Bu yeterli değil mi? Şimdiki delilik şu; onun ölmesini istiyorlar. Ne kadar zalimce!

Babam 70 yaşın üzerinde, annem 60 yaşını geçti. Sizin aileniz yok mu? Bunu yaymaya devam ediyorlar. Tanrı size merhamet etsin"