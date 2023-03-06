NTV.COM.TR’ye geri dön

Neymar sezonu kapattı

PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar sezonu kapattı. Sağ ayak bileğinden sakatlanan ve ameliyat edilmesine karar verilen oyuncucunun antrenmanlara 3-4 ay içinde başlaması bekleniyor.

Neymar sezonu kapattı

 Fransa 1. Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'in () Brezilyalı yıldızı , sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyecek.

Neymar sezonu kapattı - 1

PSG'den yapılan açıklamada, son yıllarda sağ ayak bileğinden birçok kez sakatlanan Neymar'ın, daha tehlikeli bir sorunla karşılaşmaması amacıyla ameliyat edilmesine karar verildiği belirtildi.

Katar'ın başkenti Doha'daki ASPETAR Hastanesi'nde ameliyata alınacak 31 yaşındaki futbolcunun, antrenmanlara 3-4 ay içinde başlaması öngörülüyor.

PSG'nin 19 Şubat'ta Lille'i 4-3 yendiği karşılaşma sırasında sakatlanan ve bu süre boyunca tedavisine devam edilen Neymar'ın, sezonu kapatması bekleniyor.

Neymar sezonu kapattı - 2

Bu sezon PSG formasıyla tüm kulvarlarda 29 karşılaşmada forma giyen Neymar, 18 gol ve 17 asistlik performans sergilemişti.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...