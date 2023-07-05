Neymar'a doğayı tahribat cezası

Neymar, malikanesi için doğayı tahrip etmekten suçlu bulundu.



Brezilyalı süper yıldız futbolcu, 4 farklı suçtan, toplam 3.5 milyon dolar cezaya çarptırıldı.

KANUNLARA AYKIRI



Yetkililer iddialar üzerine olay yerini incelemek istedi. O anlarda Neymar'ın menajerliğini de yapan babası ile gergin anlar yaşandı.

Süper lüks malikanede yer alan suni gölün, kanunlara aykırı bir şekilde yapıldığı belirlendi.

Neymar, savcılık, polis ve çevre ekiplerinin incelemesi sonucunda "çevre kontrolüne tabi işlerin izinsiz olarak yürütülmesi", “nehir suyunun izinsiz olarak alınması ve yönünün değiştirilmesi” ve "arazinin kazılarak, bitki örtüsünün değiştirilmesi” gibi şikayetlerden suçlu bulundu.



Neymar cephesi ise yaşananlarla ilgili bir açıklama yapmadı.

