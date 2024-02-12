Neymar'ın yeni takımı belli oluyor

Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal’e transferinin hemen sonrasında sakatlanarak sezonu kapatan Neymar için eski kulübü Santos devreye girdi.



Daily Mail’de yer alan habere göre, Santos altyapısından çıkan Neymar, eski kulübüne dönmeye yakın. Santos’un Brezilyalı yıldızı yeniden renklerine bağlamak için hamle yaptığı belirtilirken kulüp başkanı Marcelo Teixeira da iddiaları doğruladı.



Teixeira yaptığı açıklamada, “Neymar ile hızlı bir görüşme gerçekleştirdik. Geri gelip burada oynayabilmesi için sakatlığının ardından iyi bir şekilde dönmesi gerekiyor. Suudi Arabistan’daki deneyimine devam edecek ve sonra geri dönecek.” diye konuştu.

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