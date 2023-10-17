Nicolo Fagioli kimdir? Futboldan neden men edildi?

Nicolo Fagioli, Juventus takımında orta saha mevkinde forma giyen İtalyan futbolcudur. 12 Şubat 2001 tarihinde dünyaya gelmiştir.



178 cm boyunda olan Nicolo Fagioli, sağ ayağını kullanmaktadır.



Bu sezon ilk 11'de 6 maça çıkan Nicolo Fagioli'nin 1 asisti bulunmaktadır. Oynadığı maçlarda hiç sarı kart veya kırmızı kart görmemiştir.



NİCOLO FAGİOLİ NEDEN MEN EDİLDİ?



Juventus'un orta saha oyuncusu Nicolo Fagioli, yasadışı bahis oynama suçlaması nedeniyle 7 ay men cezasına çarptırıldı.

Fagioli'nin itirafları, işbirliği ve tedavi isteği sayesinde verilen 3 yıllık cezası 7 aya indi.