Nikola Jokic, üçüncü kez NBA'in en değerli oyuncusu seçildi

Denver Nuggets'ın pivotu Nikola Jokic, MVP ödülünü üçüncü kez kazanarak NBA'de tüm zamanların en iyileri arasına katıldı.



Daha önce 2021 ve 2022'de MVP seçilen ve geçen yıl ikinci olan Sırp oyuncu, ödülü üç veya daha fazla kez kazanan dokuzuncu isim oldu.

EN ÇOK MVP SEÇİLENLER



Kareem Abdul-Jabbar 6 kez MVP seçilirken, Michael Jordan ve Bill Russell 5 kez, Wilt Chamberlain ve LeBron James ise 4 kez bu ödüle layık görülmüştür.



Jokic, Larry Bird, Magic Johnson ve Moses Malone'a 3 kez kazananlar olarak katıldı.

JOKIC'İN SEZON PERFORMANSI

Jokic bu sezon 26.4 sayı, 12.4 ribaund ve dokuz asist ortalamaları yakaladı ve 25 triple-double yaptı.

Son NBA şampiyonu Batı Konferansı'nı ikinci sırada bitirirken bir normal sezonu 2,000 sayı, 900 ribaund ve 700 asistten fazla ile tamamlayan ikinci oyuncu oldu.