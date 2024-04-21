Nottingham Forest'tan VAR hakemi isyanı: "Sabrımızı sınıyorlar"

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, deplasmanda Everton'a 2-0 mağlup oldu.

Mücadelenin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan kırmızı-beyazlılar VAR hakemine tepki gösterdi.



SABRIMIZ TESTE DİLİYOR

Nottingham Forest'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı;

"Son derece kötü üç karar, verilmeyen üç penaltı ki bunları kabul etmemiz mümkün değil.

Maçtan önce Hakem Kurulu'nu VAR'ın Luton taraftarı olduğu konusunda uyardık ancak onu değiştirmediler. Sabrımız birçok kez test edildi.

Nottingham Forest, şimdi seçeneklerini değerlendirecektir."