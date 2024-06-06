Obradovic'in Partizan'ı sahaya çıkmadı: Kızıl Yıldız şampiyon oldu

Sırbistan Basketbol Süper Ligi final serisinin ikinci maçında Kızılyıldız, deplasmanda Zeljko Obradovic'in takımı Partizan ile karşılaştı.

Maçın üçüncü çeyreğinde Partizan 57-45 öndeyken, Partizan taraftarlarının Kızılyıldız başkanı Nebojsa Covic ve ailesine küfür etmesi ve sahaya yabancı madde atması nedeniyle oyun durdu.

Olayların devam etmesi üzerine Kızılyıldız oyuncuları soyunma odasına gitti. Bir süre sonra hakemler de içeri girdi.



Salonda yapılan anonsta maçın Perşembe gününe ertelendiği ve salonun boşaltılması gerektiği açıklandı. Ancak, resmi kanallardan herhangi bir erteleme kararı duyurulmadı.

PARTİZAN OYUNCULARI SALONDAN AYRILMIŞTI



Salon boşaltıldıktan sonra Kızılyıldız oyuncuları ve hakemler tekrar sahaya döndü.

Bu sırada Partizan oyuncularının bir kısmı salondan ayrılmıştı.

Kızılyıldız oyuncuları ve hakemler, 15 dakika boyunca Partizan'ın sahaya çıkmasını bekledi.





HÜKMEN GALİP AYRILDI VE ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETTİ

Partizan sahaya dönmeyince, İlk maçı 89-88 kazanan Kızılyıldız bu maçtan da 20-0 hükmen galip ayrılarak seriyi 2-0 kazandı ve şampiyonluğunu ilan etti.



Partizan, karar sonrası yaptığı sert açıklamada yaşananları "skandal" olarak nitelendirirken, Kızılyıldız görüntülü kanıtlarla maçın ertelendiğine dair bir karar çıkmadığını belirtti ve art arda 9. şampiyonluğunu kutladı.