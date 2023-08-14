Okan Buruk: "Hedefimiz Avrupa'da kupa"

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Ljubljana'yı deplasman 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Olimpija Ljubljana ile oynanacak rövanş maçı öncesi futbolcu Berkan Kutlu ile basın toplantısı düzenledi.

Okan Buruk maç öncesi şu açıklamaları yaptı:

"Rakibimize saygı duyuyoruz. Kazanmak ve turu geçmek için maça çıkacağız. Ülke puanı için de kazanmak çok önemli. Tüm takımlarımızın kazanmasını diliyorum."

ZANIOLO



"Nicolo kasığından bir sakatlık geçirdi bizimle çalışmalara henüz başlamadı.



Birçok oyuncumuza teklif var Zaniolo bunlardan biri. Eğer kulübümüz için uygun şartlar oluşunca değerlendirecek olan kulübümüz. Ama ben işime odaklanmış durumdayım o yüzden gideceklerden çok sahada mücadele eden oyuncularımızla en iyisini yakalamaya çalışıyoruz."



"Geçen hafta deplasmanda 3-0'lık galibiyet aldık şu anda sahaya odaklandık."



"Çok fazla maç oynayacağız buradaki bütün oyuncularım oynayacak. Maç maç kararlar alacağız. İki gün önce bir maç oynadık ve oradaki oyuncularımızın durumunu gördük ve bu maçla ilgili karar vereceğiz."

LUCAS TORREIRA



"Lucas bizimle antrenmanlara çıkıyor oynayabilecek durumda. Çok uzun bir maraton var önümüzde hiçbir oyuncumu erkenden sahaya sürüp zarar verecek değilim.



Bazı oyuncular için süreç gerekiyor eğer bilim adamları bir kondisyon hapı üretmediyse antrenman eksiği olanlar 3-4 hafta antrenman görecekler ondan sonra oynayacaklar. Oyuncuların hazır olup olmadıklarını en iyi ben ve sağlık ekibimiz biliyor."

WILFRIED ZAHA VE KEREM DEMİRBAY



"Kerem Demirbay zaten UEFA listesinde yok. 17 oyuncu yazabiliyoruz. Yabancı ve yurt dışında doğmuş oyuncular için bir kotamız var. Bir sonraki maçta listeye girecektir. Zaha son maçta biraz süre aldı yine yavaş yavaş onuda en hazır halde takıma sokmaya çalışacağız."

HEDEFİMİZ AVRUPA'DA KUPA

"Bizim tek hedefimiz ligde şampiyonluk, şampiyonlar liginde olmak. Galatasaray'ın hedefi Avrupa'da kupa kazanmak. Bizim geçen sezon başarılı olmamızın nedeni takımdaki herkesin yüzde 100'ünü vermiş olması. Aynı havayı tekrar yakalayacağız. Biz şampiyon olduk diye hedefimiz bitmiyor. Türk takımlarının bu sene Avrupa'da kupa kazanma hedefi olduğunu düşünüyorum.



"Biz kendimize güveniyoruz hem Türkiye'de hem Avrupa'da iyi işler yapacağamıza inanıyoruz. Bu duruma ben de, oyuncularımda inanıyoruz."



"HER KULVARDA YARIŞACAK İKİ TANE KADROMUZ VAR"

"Önemli oyunculara sahibiz, geniş bir kadromuz var. Hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de Süper Lig'de yarışacak iki tane kadromuz var. Her maç tabii ki 11 oyuncu değiştirmeyeceğiz ama değişiklikler olacak. İki tarafta da aynı şekilde yarışacağız.""

"MAÇ KAZANDIKÇA BİRLİKTELİK ARTIYOR"

"Kazandığınız zaman kolej havası derler, 1 maç kaybedersiniz hemen takımda gruplaşma var diye yazarlar. İşin gerçeği geçen seneden beri kadromuzu koruduk. Transfer olan oyuncularda bunun dışında kalacak oyuncular değil onlarda geldiği gibi adapte oldular.

Genel atmosfere şu anda takımdaki tüm futbolcular uyum sağlıyor. Maç kazandıkça birbirine bağları daha da artıyor. Zaman zaman maç kaybedebiliyorsunuz ama kazandıkça birliktelik artıyor. Geçtiğimiz hafta sonu kazanamadık ama hepimizin hedefi şu anda maç kazanmak."



İLHAMİ SİRAÇHAN NAS

İlhami Siraçhan Nas'ın geleceğiyle ilgili kararı vereceğiz. Kiralık gidebilir, takımda kalabilir. Daha yeni katıldı aramıza. Babası benim oyuncumdu, oğlu da şimdi oyuncum. Bu da güzel bir şey"

SHAKTHAR DONETSK'İN TETE İÇİN GALATASARAY'I UEFA'YA ŞİKAYET ETTİĞİ İDDASI

Okan Buruk, Tete'nin transferinin ardından Shakthar Donetsk kulbününün Galatasaray'ı UEFA'ya şikayet ettiğini yönündeki haberler hakkında gelen soruyo "Kulübümüzün avukatlarının alanı bu ama herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. FIFA her zaman oyuncunun oynamasıyla alakalı kararlar verir. Tete Dün ilk defa takım idmanlarında yer aldı. Bu konuyla ilgili söyleyebileceğim pek bir şey yok.

Galatasaray'ın futbolcusu Berkan Kutlu gelen sorulara şu yanıtları verdi:

"Kesinlikle bu mücadeleyi kazanmamız lazım ülke puanı için çok önemli. Önemli bir organizasyondayız ve rakibimize saygı duyuyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak istiyoruz."

"ŞAMPİYONLAR LİGİ GALATASARAY'IN AİT OLDUĞU YER"



"Şampiyonlar Ligi Galatasaray'ın ait olduğu yer hedefimiz oraya katılmak ve güzel işler yapmak. çok heyecanlıyım katılmayı çok istiyoruz.

"ELEŞTİRİLER BENİ ETKİLEMİYOR"



"Galatasaray'da tabii ki rekabet olacak. Galatasaray Türkiye'nin en büyük kulübü her gün performansımın üstüne koymam lazım. Eleştiriler beni hiç etkilemiyor."

"KİMSEDEN KORKUMUZ YOK"



"Hangi takım gelirse gelsin biz Galatasarayız. Sami Yen gerçekten farklı. Biz taraftarımızla bütünleştiğimizde kimseden korkumuz yok."

