Okan Buruk: Bayern Münih maçını kazanabileceğimizi hayal ediyoruz

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında Alman temsilcisi Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.



Mücadele öncesi sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, futbolcu Kaan Ayhan ile birlikte basın toplantısı düzenledi.



İşte Okan Buruk'un açıklamalarının tamamı;



"İNŞALLAH YARIN BİZİM İÇİN UNUTULMAZ BİR GECE OLUR"



Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir maç. 4 puanla çıkıyoruz, puanımızı yükseltmek istiyoruz. Sahamızda oynuyoruz, bunun avantajını kullanacağız. Taraftarımız inanılmaz. Bizimle beraber savunma yapıp, bizimle hücum yapıyorlar. Kendi oyunumuzu oynamaya devam edeceğiz.



Rakibimizin ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz. Uzun süredir buralarda kaybetmiyorlar. Onlara yakışır bir şekilde oynamak istiyoruz. Kazanırsak muhteşem bir şey. Rakibin gücünü biliyoruz. Uzun yıllardır grupta kaybetmiyorlar. Bizim için de motivasyon. Çok kaliteli, yetenekli ve tecrübeli bir takıma sahibiz. İnşallah yarın bizim için unutulmaz bir gece olur."

"TÜRKİYE'NİN BAYERN'İ YENEBİLECEĞİMİZE İNANMASI GÜZEL"

"Burada olmak bize heyecan, gururu ve mutluluk veriyor. Taraftarın yeniden heyecanlanması, bizi daha da mutlu ediyor. Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ikinci favori takımla oynuyoruz. Türkiye'nin Bayern Münih'i yenebileceğimize inanması güzel."

"Bayern Münih maçını kazanabileceğimizi hayal ediyoruz. Korkmadan sahada olmamız gerekiyor. En iyimizi ortaya çıkaracağız, inşallah her şey istediğimiz gibi gider."



MAURO ICARDI'NİN SON DURUMU



"Birazdan son antrenmana çıkacağız ve Mauro Icardi'nin yarın oynayıp oynamayacağı belli olacak."



"YENİ TRANSFERLERİN TAKIMA KATKISI VAR"



"Gelen oyuncular da destek veriyor. Zaha'nın Manchester ve Ankaragücü maçında yaptıkları. Tete'nin yaptıkları. Kaan'ın yaptıkları. Sadece Ndombele üzerinden gitmeyin. Onu da oynattık ayrıca. Bize %50 ile geldi. Yenilerin takıma katkısı var."



ABDÜLKERİM BARDAKÇI



"Abdülkerim Bardakçı sol bek oynamaktan mutlu değil ama oynadığında da çok iyi işler yaptı. Asıl yeri stoper, orada kendini daha mutlu hissediyor. Bizim için alternatif."



VICTOR NELSSON



"Victor Nelsson ile dün konuştuk. Oynamadığı için mutsuz. Onun bölgesinde oynayan ve formda oyuncu var. Zamanı geldiğinde oynayacak. Bu takımda herkes oynayacak. Bizim en önemli isimlerimizden biri Victor. Oynamadığı için üzüntü yaşıyor ama çalışmasına devam ediyor.



Birçok oyuncu kötü olduğu için oynamıyor gibi bir durum yok. Yerlerine oynayanlar iyi performans veriyor ve kazanıyoruz. Empati yaptığımda, oynamamak üzücü."

“MAÇ OYNANMADAN 1 PUAN VERİLSE KABUL EDER MİSİNİZ?”



"Kura çekildiğinde favori Bayern Münih'ti. Alınacak her puan onlardan ekstra. Manchester United için de böyle. Ancak her puan bizim için ikincilik yolunda önemli olacak.

Maçın içinde ne olacağı belli değil. Çıkıp, oynayıp, yüreğimizle ve taraftarın desteğiyle en iyisini yapacağız. Futbolda neler olacağı belli olmaz."



Kaan Ayhan'ın açıklamaları ise şöyle;

"Beni buraya getirmelerinin en büyük nedenlerinden birisi de bu"



Kolay bir maç olmayacağını dile getiren Kaan Ayhan, "Şampiyonlar Ligi'ne baktığınızda kolay bir maç yok. Yarın da her zamanki motivasyonla maça çıkacağız. Skorla ilgili önemli şeyler var. Bayern Münih, küçük hataları hemen cezalandırıyor. Eğer Bayern Münih'i hatalara zorlarsak bizim de şansımız var. Elimizden geldiğince iyi bir performansla taraftarımızın önünde iyi bir maç oynamak istiyoruz" diye konuştu.



"BENİ BURAYA GETİRMELERİNİN EN BÜYÜK NEDENLERİNDEN BİRİSİ DE BU"



Farklı pozisyonlarda görev almasının kendisi adına bir sorun teşkil etmediğini belirten tecrübeli oyuncu, "Takımın kalitesi geçen sene de yüksekti, bu sene daha yüksek bir seviyede. Herkesin her pozisyonda iyi bir performans göstermesi gereken bir ortam var. Kendi adıma mutluyum.

Son maçlarda ilk 11'de yer aldım. Umarım hocamı da mutlu etmişimdir. Stoperde olsun orta sahada olsun, ben görevimi yerine getirip maçtan maça üstüne koymak istiyorum. Pozisyon açısından benim açımdan bir fark yok. Beni buraya getirmelerinin en büyük nedenlerinden birisi de bu. Takım içerisinde büyük bir rekabet var. Ben de bunun bir parçasıyım" şeklinde konuştu.

