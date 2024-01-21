Okan Buruk: Kazanmak için geldik

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.



Dev maç öncesi sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un açıklamalarında şu ifadeler yer aldı;

"Ön taraftaki oyuncularımın her biri forvet oynayabilir. Zaha, Mertens, Barış. Kerem yine forvet arkası, hem iki kanatta oynayabiliyor. Oyun içinde bu değişiklikleri yapacağız. Başladığımız gibi bitirme düşüncemiz yok. Ön dörtlüyü mobil kullanacağız. Her maç önemli, her maç zor. Lig çok uzun maraton. Çok maç oynayacağız.

"TRABZONSPOR TARİHİYLE ÇOK ÖNEMLİ BİR KULÜP"

Zor deplasmanlardan biri. Trabzonspor tarihiyle çok önemli bir kulüp. Çok zor bir deplasman. Taraftar desteğiyle etkililer ve kendi sahalarında kolay kolay kaybetmiyorlar. Biz kendi felsefemizi yansıtmak isteyeceğiz. Oyuncularımızın kalitesine ve dinamizmine ihtiyacımız var.

"BİZİM İÇİN EN ÖNEMLİ ŞEY BİTİRİCİLİK"

Bizim için en önemli şey bitiricilik. Öndeki 4 oyuncum, çok önemli ve skora gidecek oyuncular. Kalitelelerine, oyun gücüne ve oyun isteğine güveniyoruz. Kazanmak için geldik. İnşallah sonuç bizim için çok güzel olur. Çok güzel bir zemin var. Çok güzel bir stadyum."