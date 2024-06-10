Okan Buruk: Mourinho, uzun yıllardır şampiyonluğa oynayan bir takımda çalışmadı

Süper Lig’de 2023-2024 sezonu Şampiyonu Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk, ''Çok uzun sene şampiyon olmayan bir takım şampiyon olsa daha farklı kutlar. Şampiyon olmadan da kutlayan takımlar görüyorsunuz'' diyerek ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.



Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelmesini de değerlendiren Buruk, "Lig'de kaliteli hocaların olması seviyeyi artırır. Rakip takımın hocasının kim olduğu benim için çok fark etmiyor" açıklamasında da bulundu.

“BENİM İÇİN KARŞI TAKIMIN HOCASININ KİM OLDUĞU FARK ETMİYOR”



Fenerbahçe’de teknik direktörlük görevine getirilen Jose Mourinho’nun Türk futboluna önemli katkılar sağlayacağını aktaran Buruk, “Tanışmışlığımız yok. Ülke futboluna önemli katkı sağlayacak. Ülke futbolu için çok önemli. Benim için karşı takımın hocasının kim olduğu fark etmiyor. Rakibiniz 99, siz 102 puan topladı. Ana fikir siz ne yapıyorsunuz? Rakibin başında kim olursa olsun. Jesus vardı iki sene önce. Bu liglerde başarılı olmuş biriydi. Rakibin hocasının kim olduğu değil biz neye yapacağız? Kaç puan alacağız? Kaç galibiyet alacağız? 4 takım yarışta olacaktır. Benim amacım kendi oyunumuza odaklanmak. Yıllardır şampiyonluğa oynayan takımlarda çalışmadı. Yeni bir takım yeni bir ülke. Avrupa’da iki final oynadı. Önemli başarıları var. Önemli hava getirecektir. Ne zaman ne yapacağı belli olmayan bir karakter. Özellikle gazetecilerle ilgili birçok şey olacak gibi.” değerlendirmesinde bulundu.

SOFYAN AMRABAT VE RAFA SILVA TRANSFER İDDİALARINA CEVAP



Buruk, adı Galatasaray ile anılan Sofyan Amrabat ve Rafa Silva ile ilgili ise “Öyle bir şey olmadı. Amrabat, Galatasaray altyapısından yetişmiş demeyeceğim ama ağabeyinden dolayı zaten buraya çok fazla gelmiş. Bu tesise de gelmiş. Ülkeyi ve Galatasaray’ı çok yakından tanıyor. Burayı da çok seven bir oyuncu. Geçen sene görüşmemiz olmuştu kendisiyle. Son gün Manchester United’a gitmişti. Bu sene ile ilgili herhangi bir görüşmemiz olmadı. Dediğim gibi önemli bir oyuncu. Geçen sene 25 milyon Euro satın alma opsiyonu ile Manchester United’a gitmişti. Avrupa’da da fiyatlar çok uçtu. Kimi sorsanız 15-20-25-30, bu anlamda fiyatların çok değiştiğini görebiliyoruz. Hayat pahalılaştı deniliyor ya futbolcularda da aynı şekilde. Enflasyon gerçekten futbol piyasasında da 2-3 sene önceye göre belki 2-3 katına çıktı. Rafa Silva da tabii ki çok önemli bir oyuncu. Geçen senenin çok başarılı oyunculardan biri. Serbest statüde ve o yüzden çok fazla talibi var. Astronomik fiyatlar var. O yüzden şu anda hiçbir şekilde bizim gündemimizde değil.” sözlerini sarf etti.